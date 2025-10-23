Project financing, il Tar Campania: la Pa non ha l’obbligo di valutare la proposta del privato

La presentazione di un progetto di project financing a iniziativa privata da parte di un operatore economico non genera automaticamente l’obbligo per la Pubblica Amministrazione (Pa) di avviare l’iter per la sua approvazione. È questo il principio chiave stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, Sezione staccata di Salerno (sentenza n. 1696 del 17 ottobre 2025).

L’assenza di un obbligo in capo all’Amministrazione

Il TAR ha chiarito che il proponente privato è titolare di una “mera aspettativa di fatto” e non di un vero e proprio diritto o interesse legittimo che vincoli la Pa. Anche se la proposta progettuale presentata dovesse risultare tecnicamente adeguata e non necessitare di modifiche, l’Amministrazione non è tenuta a iniziare l’istruttoria.

La decisione di dare seguito o meno a un progetto di finanza, infatti, rientra nella discrezionalità della Pubblica Amministrazione, che agisce in funzione della valutazione dell’interesse pubblico generale che l’intervento mira a soddisfare.

Scelte discrezionali sottratte al sindacato

Nella motivazione della sentenza, i giudici hanno ribadito che le scelte operate dalla Pa nella fase pre-procedimentale – che sono espressione della sua volontà quale titolare della cura dell’interesse pubblico – sono in linea di principio sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

In sostanza, il giudice può intervenire per censurare tali decisioni solo in casi estremi e palesi, come il “macroscopico travisamento di fatto”, la “manifesta illogicità” o la “contraddittorietà” della scelta amministrativa.

Il principio espresso dal TAR Campania si allinea a orientamenti giurisprudenziali già consolidati, come richiamato in sentenza da precedenti pronunce di altri tribunali amministrativi.

Fonte: Ufficio Massimario della Giustizia Amministrativa