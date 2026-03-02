Prescrizione e prova certa: la Corte dei conti delimita la responsabilità dei dirigenti

La Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti ha ribadito importanti principi di diritto in materia di responsabilità contabile dei dirigenti pubblici.

Al centro della decisione vi è l’interpretazione della prescrizione in caso di illecito permanente e l’onere probatorio per dimostrare la colpa grave. La Corte ha confermato che il termine di prescrizione decorre dal momento della cessazione della condotta inadempiente e che eventuali danni successivi non possono essere imputati ai dirigenti che non avevano più competenza sul bene.

In merito alla colpa grave, la sentenza sottolinea che non può essere configurata sulla base di ipotesi o presunzioni: è necessario dimostrare in modo certo la responsabilità oggettiva e soggettiva del dirigente e la correlazione causale tra la condotta omissiva e il danno patrimoniale. Circostanze come cause preesistenti del deterioramento del bene, limitazioni finanziarie e decisioni politiche non imputabili al dirigente incidono sulla valutazione della responsabilità.

La Corte ha così respinto l’appello della Procura regionale, confermando che l’assenza di prova certa e l’intervenuta prescrizione ostano alla condanna per danno erariale. Il pronunciamento rafforza la tutela dei dirigenti pubblici dalla responsabilità presunta e precisa i limiti della rilevanza delle omissioni in contesti complessi.