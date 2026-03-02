Prescrizione e prova certa: la Corte dei conti delimita la responsabilità dei dirigenti

AGEL 2 Marzo 2026, di Redazione

La pronuncia chiarisce che la colpa grave dei dirigenti comunali non può essere presunta e che la prescrizione interrompe l’azione erariale, confermando principi chiave di diritto contabile

Articoli correlati
AGEL

Corte di Cassazione: lavoro autonomo maschera del subordinato, risarcimento sì ma senza stabilizzazione

AGEL

Corte di Cassazione: servizio in ASL e IPAB non vale per graduatorie ATA

AGEL

Responsabilità amministrativa, il giudice contabile mantiene la discrezionalità sul ridimensionamento dell’addebito

AGEL

Contabilità pubblica, la Corte dei conti ribadisce il principio di unicità del conto

AGEL

Impianti e discariche, modifiche significative solo con verifica degli effetti

La Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti ha ribadito importanti principi di diritto in materia di responsabilità contabile dei dirigenti pubblici.

Al centro della decisione vi è l’interpretazione della prescrizione in caso di illecito permanente e l’onere probatorio per dimostrare la colpa grave. La Corte ha confermato che il termine di prescrizione decorre dal momento della cessazione della condotta inadempiente e che eventuali danni successivi non possono essere imputati ai dirigenti che non avevano più competenza sul bene.

In merito alla colpa grave, la sentenza sottolinea che non può essere configurata sulla base di ipotesi o presunzioni: è necessario dimostrare in modo certo la responsabilità oggettiva e soggettiva del dirigente e la correlazione causale tra la condotta omissiva e il danno patrimoniale. Circostanze come cause preesistenti del deterioramento del bene, limitazioni finanziarie e decisioni politiche non imputabili al dirigente incidono sulla valutazione della responsabilità.

La Corte ha così respinto l’appello della Procura regionale, confermando che l’assenza di prova certa e l’intervenuta prescrizione ostano alla condanna per danno erariale. Il pronunciamento rafforza la tutela dei dirigenti pubblici dalla responsabilità presunta e precisa i limiti della rilevanza delle omissioni in contesti complessi.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica