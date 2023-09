PNRR: pubblicato il decreto per la rettifica parziale dei decreti di concessione su impianti di gestione rifiuti (Investimento 1.1 – Linee B e C)

In merito all’investimento 1.1 del PNRR che prevede la realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e l’ammodernamento degli esistenti, è stato pubblicato il 18 settembre il decreto dipartimentale 334/23, che provvede a una parziale rettifica dei decreti di concessione (adottati con i decreti dipartimentali numeri 1 e 23) e all’adozione di nuovi decreti relativi alle linee di intervento B e C, riguardanti gli impianti di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata e di trattamento e riciclaggio di PAD, fanghi di acque reflue, rifiuti di pelletteria e tessili. L’atto, di cui è stata data tempestiva comunicazione ai beneficiari attraverso la pubblicazione di un Avviso, è stato trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Tutti gli atti sono reperibili al seguente link: https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-1-1-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-gestione-dei-rifiuti-e-ammodernamento.

Fonte: MASE