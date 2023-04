Pnrr: pubblicate le istruzioni per il caricamento dei dati di monitoraggio (M2 e M5)

È stato adottato dall’Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), un nuovo strumento per assistere e supportare i Soggetti Attuatori del Piano. Si tratta delle ‘Istruzioni per l’inserimento dati sul sistema ReGiS da parte del Soggetto Attuatore’, da oggi allegate al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del Pnrr di competenza MIT.

Il documento, elaborato per fornire raccomandazioni utili ai Soggetti Attuatori impegnati negli investimenti di titolarità MIT nell’ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) e Missione 5 (Inclusione e coesione), si propone come strumento operativo di riferimento in ogni fase di inserimento dei dati di monitoraggio nella banca dati ReGiS.

Fonte: MIT