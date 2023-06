PNRR: online le nuove checklist DNSH

Disponibili nella sezione Interventi/il principio DNSH 3 nuove schede tecniche e relative liste di controllo, cd. Checklist, da compilare nel caso di misure riguardanti la produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell’energia oceanica (scheda 32), la produzione di energia a partire dall’energia idroelettrica (scheda 33), i dissalatori e gli impianti di potabilizzazione (scheda 34).

Le liste di controllo e le schede tecniche si aggiungono alla Guida operativa, aggiornata ad ottobre 2022, che ha lo scopo di fornire orientamenti e riferimenti utili e indicare gli elementi necessari a documentare il rispetto dei requisiti, assistendo le amministrazioni preposte alla gestione e all’attuazione degli interventi del Piano.

Il principio DNSH costituisce uno degli strumenti fondamentali per garantire che i Piani di ripresa e resilienza di ciascuno Stato promuovano misure che sostengano il contrasto al cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale. I Piani devono destinare, inoltre, almeno il 37 per cento delle risorse stanziate a misure che concorrono agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e di tutela dell’ambiente.

Fonte: ITALIA Domani – PNRR