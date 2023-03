PNRR, disapplicazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell’articolo 161 del dlgs 18 agosto 2000, n. 267

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – del 24 febbraio u. s. n. 47, è stato pubblicato il Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” . L’articolo 8 del citato decreto legge, recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, al comma 6, dispone che le sanzioni, di cui al comma 4 dell’articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui al comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC (piano nazionale complementare) di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

La disposizione è finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico degli enti locali nonché a garantire il fabbisogno di liquidità necessaria per il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali connessi a ciascun intervento del PNRR e del PNC, nel pieno rispetto dei termini previsti.

Pertanto, il Dipartimento procederà a breve all’erogazione delle risorse economiche anche nei confronti dei Soggetti attuatori per i quali il pagamento era stato sospeso a causa della mancata trasmissione dei dati relativi ai bilanci di previsione, rendiconti e bilancio consolidato ovvero delle informazioni richieste tramite il sistema SOSE.

Il Dait fa presente, inoltre, che moltissimi Comuni non hanno ancora provveduto al completo inserimento di tutti i dati di monitoraggio e di rendicontazione nel sistema informativo ReGiS, secondo le indicazioni contenute nei Manuali di Istruzioni per i Soggetti Attuatori, adottati con Decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno in data 22 novembre 2022. Si evidenzia a questi ultimi che – ai fini dell’erogazione delle risorse in questione – è necessario provvedere, con la massima urgenza, a implementare in modo corretto ed esaustivo il predetto sistema informativo.

Circolare Dait

Fonte: Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali