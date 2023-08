PNRR, 600 milioni di euro per reti fognarie e di depurazione

Sarà firmato a giorni il decreto ministeriale che individua e finanzia ben 176 proposte progettuali di ammodernamento delle reti fognarie italiane e di adeguamento dei sistemi di depurazione, migliorando le reti idriche dei conglomerati urbani. Lo comunica il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava. Si tratta di una misura PNRR che stanzia complessivamente 600 milioni di euro per superare le carenze di sistemi idrici obsoleti – e relative procedure di infrazione UE -, fornendo un forte impulso all’economia circolare. Un programma che, come ha ribadito anche la Corte dei Conti con una specifica deliberazione, risulta perfettamente in linea con gli obiettivi di efficienza e buon uso delle risorse prefissati. “Le innovative progettualità renderanno più efficace la depurazione delle acque scaricate in aree marine ed interne e trasformeranno gli impianti in vere e proprie “fabbriche verdi” per il riutilizzo del refluo a scopi irrigui e industriali” fa sapere il viceministro.

Fonte: MASE