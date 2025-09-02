Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne 2021-2027 (PSNAI) e Allegati

Enti locali 2 Settembre 2025, di redazione

Disponibile online il testo integrale e gli allegati con analisi, linee guida e mappatura aggiornata delle aree.

Approvata l’ultima versione del Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne 2021–2027 nella Cabina di Regia del 31/07/2025. Disponibile online il testo integrale e gli allegati con analisi, linee guida e mappatura aggiornata delle aree.

Consulta e scarica i documenti

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

