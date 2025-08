In Gazzetta è stata pubblicata la Delibera 20 giugno 2025 del Consiglio dei Ministri recante il “Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria“.

Il Piano allegato alla Delibera individua per ogni misura le amministrazioni centrali, regionali e locali cui è demandata l’attuazione della misura.

Le amministrazioni, nel rispetto dei propri ruoli e delle rispettive competenze, individuano le attività da porre in essere per la realizzazione di misure di breve e medio periodo di contrasto all’inquinamento atmosferico in Italia definite dal Piano, avviando una collaborazione finalizzata alla salvaguardia, al miglioramento e al risanamento della qualità dell’aria ambiente.

Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del suddetto decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, il Piano ha una durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed in caso di mancata attuazione delle misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma approvato, la Cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 9, del menzionato decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.

Fonte: Gazzetta Ufficiale