Palermo, svolta digitale nella raccolta differenziata

Il Comune di Palermo, tramite la partecipata di gestione ambientale RAP, punta sul digitale e introduce un’ app per supportare i cittadini nella raccolta differenziata dei rifiuti offrendo un punto di accesso unico ai servizi. L’app ha lo scopo di evitare errori nel differenziare i rifiuti con una semplificazione dei calendari di ritiro porta a porta e di funzionamento dei Centri Comunali di Raccolta.

Con l’obiettivo di essere vicini al cittadino e diffondere le corrette pratiche di una raccolta differenziata di qualità RAP metterà a disposizione del cittadino l’applicazione Junker, volta a semplificare il dialogo tra cittadini e Gestore del servizio e migliorare le performance del capoluogo regionale.

L’azienda partecipata di gestione ambientale RAP ha deciso, di comune accordo con l’amministrazione comunale, di mettere a disposizione dei concittadini uno strumento digitale e multilingue all’avanguardia, in grado di supportare e offrire ai cittadini un punto di accesso unico ai servizi aziendali, aiutandoli a evitare errori nel differenziare i rifiuti, a tenere a portata di mano i calendari del “porta a porta”, a fornire la conoscenza degli orari e della localizzazione dei Centri Comunali di Raccolta, a ricevere messaggi in caso di iniziative straordinarie o cambiamenti nel servizio legati a festività o a eventi esterni non dipendenti da RAP. L’app è scaricabile gratuitamente su qualsiasi smartphone.

APP “JUNKER”: SCARICABILE GRATUITAMENTE RICONOSCE I RIFIUTI DAL CODICE A BARRE E CON L’AI

Con Junker è possibile reperire le informazioni, validate e georeferenziate, per differenziare qualsiasi tipo di rifiuto. Grazie a undatabase di 2 milioni di prodotti, l’app riconosce gli imballaggi dal codice a barre, basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone per sapere di quali materiali è composto e come va conferito. In alternativa, l’app offre la possibilità di scattare una foto al prodotto: sfruttando le tecniche di riconoscimento immagine e intelligenza artificiale, Junker identifica l’oggetto e i materiali di cui è composto. E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app, grazie alla geolocalizzazione, è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente, utile a casa per non sbagliare ed evitare multe, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza.

I SERVIZI AMBIENTALI A PORTATA DI SMARTPHONE

Junker offre anche un servizio di notifica, che ogni sera ricorda al cittadino quale frazione verrà raccolta il giorno successivo. In caso di festività, iniziative straordinarie o emergenze, il Gestore potrà informare le utenze, inviando un messaggio sull’app.

Se poi i rifiuti non rientrano tra quelli conferibili nei contenitori domestici, come nel caso di farmaci scaduti, batterie, tessili o apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), su Junker è possibile visualizzare su mappa il centro di raccolta e gli altri punti di conferimento presenti sul territorio.

SEGNALAZIONI DI DEGRADO URBANO

Per favorire un maggior coinvolgimento dei cittadini e stimolarli a vigilare sul decoro cittadino, tra qualche settimanasarà anche attivata una funzione, accessibile dal Menù “Servizi”, che consentirà di segnalare al Gestore situazioni di degrado urbano o disservizio, scattando una foto. Grazie alla tecnologia, la foto viene geolocalizzata, così che l’operatore possa conoscere la posizione esatta in cui è stata scattata, le segnalazioni potranno riguardare la presenza di discariche abbandonate, cestini pieni e mancato ritiro di Frazione RD, i messaggi inviati arriveranno in tempo reale alle aree tecniche, che programmeranno i servizi nei siti indicati.

IN 13 LINGUE ACCESSIBILE A TUTTI

Junker garantisce alti standard di usabilità, è accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e risulta fruibile anche dagli utenti anziani. Tutte le informazioni sono tradotte in 13 lingue, tra cui inglese, francese, tedesco e spagnolo, in modo che anche turisti e lavoratori stranieri possano svolgere una raccolta differenziata, al pari dei residenti.

9 MILIONI DI RICERCHE IN SICILIA

L’adozione di Junker a Palermo segna il coronamento di un rapporto consolidato tra i siciliani e l’app, la Sicilia è infatti la 4° regione per numero di utenti Junker. Nell’isola l’app è usata da 370mila famiglie, che l’hanno scelta come fonte attendibile di informazioni sulla raccolta differenziata, la conferma arriva dal dato sul numero di ricerche effettuate in app a livello regionale: i siciliani si sono rivolti a Junker 9 milioni di volte.

I palermitani già conoscono Junker: in città sono 12 mila le famiglie che l’hanno scaricata e che avranno accesso ai nuovi servizi personalizzati per il territorio.

Fonte: comune di Palermo