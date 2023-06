Pa: formazione sulla transizione ecologica, nuovi corsi sulla piattaforma Syllabus

Syllabus, il portale per la formazione dei dipendenti della Pubblica amministrazione, si arricchisce di ulteriori contenuti. Da oggi le lavoratrici e i lavoratori abilitati dai propri enti possono accedere a due nuovi corsi online sulla transizione ecologica realizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri con l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che a sua volta si è avvalsa della collaborazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), e con l’ENEA.

In linea con gli obiettivi della Direttiva sulla formazione del Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, pubblicata lo scorso 23 marzo, la nuova offerta formativa promuove la consapevolezza della necessità di contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU a ogni livello della PA e in modo differenziato e mirato. Un programma formativo è rivolto alle PA centrali e agli altri enti nazionali (“Il ruolo della Pubblica Amministrazione per la trasformazione sostenibile”), l’altro è rivolto in modo specifico agli enti territoriali (“Il ruolo degli enti territoriali per la trasformazione sostenibile”). In base alla Direttiva del Ministro Zangrillo, e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, entrambi i programmi prevedono l’individuazione di un percorso formativo personalizzato, a partire dalla rilevazione dei gap di conoscenza e di competenza rispetto al dominio e dalla misurazione dei progressi tra i tre livelli previsti (base, avanzato e specialistico).

“I nuovi programmi formativi – sottolinea il Dipartimento della funzione pubblica – sono essenziali per avviare un profondo cambiamento in cui il settore pubblico gioca un ruolo guida per non lasciare indietro nessuno e garantire una transizione giusta e inclusiva rispetto alle diversità di individui, comunità e territori”.

La formazione è incentrata sulla conoscenza dei temi dello sviluppo sostenibile e degli strumenti operativi e culturali necessari per affrontare le sfide che la transizione ecologica pone in una logica multilivello: territoriale, nazionale e globale. In quest’ottica, il programma “Il ruolo della Pubblica amministrazione per la trasformazione sostenibile” fornisce alle PA centrali e agli altri enti gli strumenti specifici per la pianificazione e l’attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla coerenza multisettore. Con il programma “Il ruolo degli enti territoriali per la trasformazione sostenibile” s’intende invece guidare tali enti nel processo di territorializzazione dell’Agenda 2030 attraverso il perfezionamento di strumenti amministrativi come, ad esempio, l’adozione di un sistema decisionale e di governance multilivello e l’elaborazione di agende territoriali e il coinvolgimento delle comunità locali nei processi decisionali. Una proposta il cui valore aggiunto si esprime nella volontà di innovare le competenze degli enti territoriali, snodi in cui si “mettono in campo” e si monitorano i progetti della transizione, responsabili di seguire politiche coerenti con il contesto europeo e nazionale.

I nuovi percorsi formativi sono erogati tramite Syllabus, il portale realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica per sviluppare le competenze del personale della PA e supportarne la crescita professionale attraverso un’offerta di contenuti dedicati a promuovere l’innovazione delle amministrazioni a partire dalla transizione digitale, ecologica e amministrativa, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica