Osservatorio Nazionale Rup: al via l’indagine per il 2023

Che cos’è che non funziona nella gestione degli appalti pubblici? Quali sono le maggiori criticità che si riscontrano nell’attuazione degli interventi? Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ifel-Fondazione Anci, Sna, Itaca, in collaborazione con Anac, Consip e la Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici, invitano tutti i Responsabili unici del procedimento (Rup) a rispondere alla “Indagine RUP 2023”, volta a raccogliere suggerimenti e proposte da parte dei Responsabili Unici del Procedimento italiani in merito alla gestione degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e all’attuazione degli interventi, con un’attenzione particolare alle principali criticità che vengono riscontrate per ciascuna fase del procedimento e alle competenze possedute e necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

L’indagine nasce nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Rup, istituito dalla PNRR Academy, il Piano Nazionale di Formazione per l’aggiornamento professionale del RUP” in materia di appalti. I Rup che intendono partecipare all’indagine potranno rispondere dal 6 al 28 febbraio 2023 al questionario anonimo disponibile a questo link.

I risultati confluiranno in un rapporto di ricerca e contribuiranno alla definizione dei percorsi formativi, destinati al personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, erogati dalla PNRR Academy in materia di contratti pubblici, anche in attuazione della strategia professionalizzante.

Chi dovesse riscontrare problemi o difficoltà nella compilazione del questionario può scrivere ai seguenti indirizzi e-mail specificando sempre il nome del proprio ente di appartenenza:

per questioni contenutistiche relative alla compilazione del questionario scrivere ad aggiornamentorup@fondazioneifel.it

per problemi di natura esclusivamente tecnica scrivere ad aggiornamentorup@itaca.org

Fonte: Anac