Opere pubbliche: firmati Dpcm per 15 commissariamenti, nominati 12 commissari straordinari

Prosegue l’iter dei commissariamenti delle opere pubbliche. Dopo i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato i decreti di nomina di dodici commissari straordinari per quindici nuove opere. I Dpcm dovranno ora essere registrati dalla Corte dei Conti. Si conclude così la fase dei commissariamenti avviata con il decreto-legge ‘Sbloccacantieri’ per accelerare la realizzazione di lavori particolarmente complessi.

Le 15 opere attivano una spesa per investimenti pari a 3,25 mld di euro, così ripartiti: 791 milioni di euro al Nord, 72 milioni al Centro e quasi 2,4 miliardi al Sud.

La maggior parte degli interventi riguarda opere complementari o di sistema a interventi già commissariati con i precedenti due Dpcm del16 aprile 2021 e del 5 agosto 2021.

Le opere commissariate:

Infrastrutture stradali

Raccordo autostradale Valtrompia (Concesio – Sarezzo -Lumezzane)

SS 275 Maglie – Santa Maria di Leuca II lotto – complementare all’intervento del I° lotto già commissariato con Dpcm del 5 agosto 2021

SS 1 Aurelia – completamento della variante di Sanremo – complementare agli interventi sull’Aurelia bis, già commissariati con il Dpcm del 5 agosto 2021

Infrastrutture ferroviarie

Nodo Ferroviario Bari-Nord – complementare all’ intervento relativo alla tratta di AV Napoli-Bari, già commissariato con il Dpcm del16 aprile 2021

Velocizzazione della Milano-Genova – complementare all’intervento relativo al quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo-Pavia, già commissariato con il Dpcm del 5 agosto 2021

Collegamento ferroviario tra Olbia e l’aeroporto

Caltagirone – Gela – ripristino e ammodernamento del tratto ferroviario

Anello ferroviario di Palermo – completamento II fase

Brindisi – Raccordo ferroviario

Infrastrutture per il trasporto rapido di massa

Prolungamento dal centro di Catania fino all’aeroporto di Fontana Rossa, complementare all’intervento relativo al potenziamento della Circumetnea di Catania già commissariato con Dpcm del 5 agosto 2021.

Infrastrutture portuali

Porto di Venezia – realizzazione del Terminal container di Montesyndial”

Brindisi – Opere di completamento dell’infrastrutturazione del porto

Infrastrutture idriche al Sud

Invaso di Capolattaro (Benevento)

Edilizia statale

Palazzo di Giustizia di Milano

Caserma a Tuscania, sede del Gruppo intervento speciale di Livorno (I° Lotto).

Sulle opere commissariate, che sono di rilevanza esclusivamente locale o regionale, è stata acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni interessate.

Fonte: MISE