On line il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne 2021-2027 (PSNAI)

Approvato dalla Cabina di regia il 9 aprile 2025, il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne 2021–2027 (PSNAI) è ora online. Sono disponibili il testo completo e gli allegati tematici con analisi, linee guida e mappatura aggiornata delle aree coinvolte. Consulta e scarica i documenti

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, dunque, mette a disposizione sul sito ufficiale il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne 2021-2027 (PSNAI) con relativi allegati.

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) rappresenta uno strumento cruciale, tramite il miglioramento dei servizi essenziali, la promozione della crescita economica e sociale e la valorizzazione delle risorse locali per creare opportunità di sviluppo. Il Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI), in particolare, fornisce le linee guida per implementare interventi mirati che rispondano alle specificità di ciascun territorio e promuovano il benessere delle persone, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, partenariato e governance multilivello, tramite l’armonizzazione delle risorse e delle normative esistenti.

Fonte: Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud