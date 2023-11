Nuova procedura per le istanze informatiche riguardanti il personale dirette al COSFEL

Pubblicata la Circolare n.103/2023 che ha ad oggetto la ” Nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica di istanze riguardanti le dotazioni organiche e le assunzioni di personale da sottoporre alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali”.

Si fa seguito, si legge nel documento, alla circolare n.S0/2023 del 19 giugno 2023, con la quale il Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali (DAIT) ha comunicato l’avvio, dal l° settembre 2023, della fase sperimentale e di verifica della nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica delle istanze riguardanti la dotazione organica e le assunzioni di personale da sottoporre alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, continuando a mantenere, a carattere transitorio, la possibilità di invio di tale documentazione attraverso il canale tradizionale cartaceo o via pec finora utilizzato.

In considerazione della adesione di numerosi Enti Locali al nuovo sistema e dell’esito positivo della fase di sperimentazione, a partire dal 1° gennaio 2024, le istanze in questione potranno essere inviate esclusivamente tramite piattaforma informatica.

La suddetta circolare sostituisce la Circolare DAIT n.102/2023.

Fonte: DAIT