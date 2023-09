Nominato il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane

In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210 dell’8 settembre 2023 è stato pubblicato il DPCM 7 agosto 2023 recante la “Nomina del Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane e di due subcommisari” ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

Il Commissario è nominato al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonche’ degli ulteriori interventi previsti all’art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44.

Il Commissario unico sarà in carica per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto e subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dal precedente Commissario unico, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020.

All’art. 3 del decreto sono descritti nel dettaglio i compiti del Commissario.

