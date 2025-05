Nomina Energy Manager, approvato emendamento proposto da Anci al DL “PA” 25/2025

Entro il 30 aprile 2025 è possibile comunicare a FIRE la nomina dell’Energy Manager. L’obbligo, previsto dall’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, riguarda i soggetti che raggiungono consumi annui superiori a determinate soglie che, nel caso dei settori civile, terziario e dei trasporti, è pari a 1.000 tep/anno. Con riferimento ai Comuni/Città metropolitane il suddetto parametro corrisponde normalmente alle amministrazioni locali a cui fa capo una popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Ai fini della valutazione del raggiungimento delle soglie d’obbligo va considerata tutta l’energia gestita dall’ente, a prescindere che sia a titolo oneroso o gratuito, che sia riferita a immobili di proprietà o locati o, ancora, che sia acquistata in modo diretto o tramite contratti di servizio energetico. L’energy manager può essere nominato con le medesime modalità anche da soggetti che non raggiungano le soglie di legge.

Si ricorda inoltre che nell’ambito dell’iter parlamentare per la conversione in legge del DL 25/2025 (“DL PA”), è stato approvato un emendamento proposto da ANCI che consente ai Comuni che siano tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager), di poter assolvere all’obbligo in oggetto stipulando una convenzione con altri Comuni (secondo le modalità di cui alla parte I, Titolo II, Capo V del D. Lgs. 267/2000), in una logica di bacino. La nomina in forma associata può essere effettuata anche dai Comuni che non rientrano tra i soggetti obbligati.

Fonte: ANCI