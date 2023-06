Napoli: parte la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”

È partita da Napoli l’edizione 2023 di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Comune per sensibilizzare cittadini e Amministrazioni sul “littering”, l’abbandono di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati per capire e prevenire il fenomeno.

In Italia c’è ancora poca consapevolezza del fenomeno del littering e della necessità di arginarlo, al punto che il 40% dei cittadini ignora l’esistenza di una normativa contro l’abbandono dei rifiuti di piccole dimensioni.

Ogni anno in Italia il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici, tra cui parchi, giardini, piazze e strade, viene smaltito in modo improprio, molti fumatori abbandonano il mozzicone a terra e il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente, non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare o vengono scambiati per cibo, così come tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe.

“Esprimiamo la nostra gratitudine a BAT e Marevivo per l’organizzazione della campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ nella città, unendosi allo sforzo di sensibilizzazione avviato con successo con le giornate ‘Napoli per Napoli’, giunte alla 3° edizione e in programma domenica in tutte le Municipalità, ha detto l’assessore all’Ambiente Vincenzo Santagada. Questi eventi sono il frutto dell’ impegno di associazioni di volontari, Municipalità e comitati di quartiere, che insieme al Comune promuovono un percorso culturale basato sulla “cura del bene comune”.

In Largo Enrico Berlinguer (via Toledo) dal 6 all’11 giugno, sarà presente l’installazione che riproduce una “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante, una bottiglietta di plastica e un tappo di alluminio come simboliche “armi del delitto”.

I volontari di Marevivo, dall’8 all’11 giugno, distribuiranno 5.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclabile e saranno posizionate anche locandine informative in strada con un QR Code attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA” e informarsi sul “littering” e le pratiche per contrastarlo.

Fonte: comune di Napoli