Novità per il rilascio di passaporti e carte d’identità valide per l’espatrio a favore di genitori di figli minori

La Circolare n.81 del Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali (DAIT) del 21 giugno 2023 è relativa alla modifica delle norme per il rilascio di passaporti e carte d’identità valide per l’espatrio a favore di genitori di figli minori e all’entrata in vigore del D.L. 69 del 13 giugno 2023 (GU n. 136 del 13 giugno 2023).

Il Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 avente ad oggetto “Disposizioni Urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” all’art. 20 modifica l’ art.3 lettera b) della Legge 21 novembre 1967 n. 1185. recante “Norme sui passaporti”. introducendo inoltre l” articolo 3-bis.

Il citato articolo 3, modificato dalle nuove disposizioni, prevede come condizione ostativa al rilascio del passaporto per i genitori di figli minori – in luogo dell’assenso dell’altro genitore – l’adozione, nei confronti del richiedente, dell’inibitoria prevista dal successivo articolo 3-bis, con il quale l’autorità giudiziaria “può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli“.

II provvedimento giudiziale, che può avere una durata non superiore a due anni, è trasmesso, a cura della cancelleria del giudice competente, anche al Comune di residenza dell’interessato.

Per effetto delle previsioni contenute nel DPR 6 agosto 1974, n. 649, recante “Disciplina dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio”, le nuove norme si applicano anche alla carta d’identità elettronica (CIE) valida per l’espatrio.

In proposito nella Circolare i informa, infine, che è in corso di pubblicazione nel Portale informativo della CIE un avviso sulle novità introdotte dalla normativa in esame.

Fonte: DAIT