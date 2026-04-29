Modifica dei confini comunali, il Consiglio di Stato chiarisce i limiti del referendum: serve una motivazione rigorosa per escludere parte della popolazione

Con la sentenza n. 02470/2026 REG.PROV.COLL., resa sul ricorso n. 06371/2025, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato chiarisce un principio centrale in materia di modifiche delle circoscrizioni comunali e consultazioni referendarie.

Il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 133, secondo comma, della Costituzione e della normativa regionale di attuazione, la regola generale è il coinvolgimento dell’intera popolazione dei comuni interessati. L’eventuale limitazione del corpo elettorale costituisce un’eccezione che può essere ammessa solo in presenza di una motivazione specifica e rigorosa.

In particolare, il Consiglio di Stato precisa che la formula “popolazioni interessate” non può essere interpretata in senso selettivo o “costitutivo” di un corpo elettorale ristretto, ma solo come criterio che consente, in via eccezionale, l’esclusione di soggetti per i quali sia dimostrata l’assenza di un interesse qualificato alla variazione territoriale.

Ne consegue che l’amministrazione regionale è tenuta a svolgere un’istruttoria puntuale e a fornire una motivazione esplicita e controllabile in sede giurisdizionale qualora intenda limitare la partecipazione al referendum. In mancanza, la compressione del diritto di partecipazione risulta illegittima.

Il principio affermato rafforza dunque l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di assetti territoriali degli enti locali, la partecipazione democratica rappresenta la regola, mentre ogni deroga deve essere eccezionale, proporzionata e adeguatamente giustificata.