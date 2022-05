Mite: tavolo tecnico per la ristrutturazione della rete carburanti

Su indicazione dei Ministri della Transizione Ecologica e dell’Economia e delle Finanze è convocato per mercoledì 1 giugno, alle ore 12.00, un “tavolo tecnico” di settore nell’ambito del quale istituzioni e operatori della filiera possano confrontarsi su un percorso di riconversione industriale e rappresentare le criticità emerse nei settori del commercio di carburanti e dei servizi per l’efficienza energetica. Per partecipare è necessario inviare i nominativi al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.capogab@mite.gov.it, entro lunedì 30 maggio p.v.

Fonte: Mite