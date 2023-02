M’illumino Di Meno 2023: “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili”

L’iniziativa “M’illumino Di Meno” nata da un’idea della trasmissione Caterpillar in onda su RAI Radio 2, si è guadagnata con la conversione del Decreto-legge n. 17/2022, una postazione fissa nei nostri calendari con l’istituzione da parte del Parlamento italiano della “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili”, che si celebrerà il 16 febbraio di ogni anno.

Negli anni l’iniziativa oltre a chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici della trasmissione di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente si è fatta promotrice di numerose azioni volte ad esempio all’eliminazione degli sprechi, al corretto riciclaggio dei rifiuti, all’incentivazione della mobilità sostenibile e del passaggio alle rinnovabili.

L’edizione 2023 sarà dedicata ad un approfondimento del fenomeno crescente delle Comunità Energetiche: quelle alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative.

Considerata l’importanza di fare rete su un argomento di interesse planetario, M’illumino di Meno da quest’anno allarga i suoi confini con il coinvolgimento di altre radio nel mondo e dell’EBU, la European Broadcasting Union: I use less light, J’éclaire moins, Enciendo menos!

Per maggiori informazioni sull’iniziativa consulta il sito Rai Play Sound

