Messina: Cloud@ME, il Comune presenta il nuovo datacenter

Il Comune di Messina ha presentato il progetto Cloud@ME, una piattaforma digitale che permette una gestione sicura e collaborativa dei dati e si inserisce in un nuovo datacenter comunale dotato di un sistema di videosorveglianza urbana, sviluppato con il progetto Me Smart e in fase di completamento con MeGIS e i sistemi di gestione delle identità digitali. La centralizzazione dei servizi e la loro ottimizzazione in ottica di resilienza e riduzione dei costi permette al Comune di ridurre sensibilmente i costi della connettività e della gestione IT creando, al contempo, una base solida per sviluppi futuri in ambito Smart City, videosorveglianza, servizi al

Nella sala Datacenter di Palazzo Zanca, presenti il Sindaco Federico Basile, l’Assessore all’Informatizzazione e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, Roberto Cicala e il Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio, è stato presentato il progetto Cloud@ME, finanziato nell’ambito del PON Città Metropolitane 2014-2020.

Cloud@ME rappresenta una tappa fondamentale della trasformazione digitale del Comune di Messina e dell’Area Metropolitana, attraverso la realizzazione di una piattaforma cloud ibrida sicura, scalabile e centralizzata, l’Amministrazione si è dotata di una base tecnologica avanzata per l’erogazione efficiente dei servizi pubblici.

“Al di là dell’adeguamento agli standard normativi, ha dichiarato il Sindaco Basile, si è generato un sistema d’alta tecnologia al servizio della città e della comunità. Questa programmazione è partita nel 2018 e prevede un sistema di monitoraggio a 360°, attraverso dialoghi, confronti e riunioni, ricordo un viaggio a Barcelona, sul tema della digitalizzazione, si è provveduto all’efficientamento e alla messa in servizio del nuovo Datacenter, una struttura strategica che ospita i servizi digitali dell’Ente., colgo l’occasione per ringraziare la struttura del CED che ha permesso di raggiungere questo risultato attraverso un lungo lavoro”.

Il Direttore Generale Puccio, nel ricordare la programmazione avviata nel 2018 e l’efficacia del Cloud che consente la salvaguardia dei dati più sicura e veloce da utilizzare, ha spiegato che “tra i principali servizi attualmente gestiti all’interno del Datacenter ci sono la piattaforma Cloud@ME con una gestione sicura e collaborativa dei dati, un sistema di videosorveglianza urbana, sviluppato con il progetto Me Smart e in fase di completamento con MeGIS, che sarà ospitato nel Datacenter, e i sistemi di gestione delle identità digitali. I servizi digitali sono centralizzati e ottimizzati in ottica di resilienza e riduzione dei costi; grazie al progetto Cloud@ME, il Comune ha ridotto i costi della connettività e della gestione IT, ha centralizzato i servizi digitali in un’unica infrastruttura sicura e monitorata, ha migliorato le performance grazie a dorsali in fibra più performanti e ha creato una base per sviluppi futuri in ambito Smart City, videosorveglianza, servizi al cittadino e interoperabilità tra Enti”. Di seguito i dati tecnici principali del Datacenter:

Potenza di calcolo: 1.176 core dedicati all’elaborazione dei carichi di lavoro;

Virtualizzazione: 222 macchine virtuali attive, configurate per servizi applicativi, gestionali, documentali e di monitoraggio;

Storage: 1.5 Petabyte di spazio di archiviazione, ridondato e protetto da sistemi di backup;

Continuità operativa: 150 kw garantiti da UPS per l’alimentazione anche in caso di blackout.

