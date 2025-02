Materie Prime Critiche: in corso di pubblicazione nuovo avviso per progetti di Ricerca e Sviluppo a valere su investimento PNRR

È in fase di pubblicazione, si legge in una nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, un nuovo Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti di Ricerca e Sviluppo incentrati sulla progettazione ecocompatibile e sul miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese le pale delle turbine eoliche e i pannelli fotovoltaici.

L’intervento è compreso nell’ambito dell’Investimento 8 “Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche”, Missione 7 “REPowerEU” del PNRR.

L’Avviso in corso di pubblicazione sarà destinato alle imprese di qualsiasi dimensione operanti sull’intero territorio nazionale, che potranno presentare i progetti sia singolarmente sia come soggetti capofila in progetti congiunti con altre imprese o organismi di ricerca.

In particolare, i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ammissibili alle agevolazioni, nella forma del contributo alla spesa, dovranno presentare spese e costi ammissibili compresi tra 1 e 3 milioni di euro e concentrarsi sui seguenti tre filoni di ricerca, sviluppo e innovazione:

i) tecnologie, sistemi di informazione e metodi commerciali nuovi o migliorati per il recupero, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti di materie prime critiche e strategiche;

ii) integrazione della progettazione ecocompatibile nella fabbricazione di prodotti e sistemi complessi e nei processi di mercato e consumo;

iii) ottimizzazione della raccolta e della cernita dei rifiuti urbani e cernita finalizzata a garantire un’offerta costante di materie prime critiche di alta qualità per le operazioni di estrazione mineraria urbana.

Considerato il target associato alla seconda linea di intervento dell’Investimento 8, Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, che prevede la conclusione di almeno 10 progetti entro il 30 giugno 2026, i progetti agevolati a valere sull’Avviso di prossima pubblicazione dovranno concludersi entro e non oltre tale termine.

L’Avviso pubblico, con i requisiti di partecipazione, le modalità e i termini di presentazione delle domande, verrà pubblicato sul sito del MASE nelle prossime settimane, mentre l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande è fissato al prossimo 20 marzo.

Fonte: MASE