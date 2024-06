MASE: Vademecum per il rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH)

Per la misura M2C4 I4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione” è ora disponibile un apposito Vademecum per il rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (cd. DNSH), predisposto dalla DG COGESPRO dell’Unità di Missione PNRR del MASE.

Il Vademecum è uno strumento di ausilio ed ha la finalità di fornire indicazioni operative ai Soggetti attuatori nelle loro attività di verifica del rispetto del principio DNSH nell’intero ciclo di vita del progetto.

Il documento tiene conto della riprogrammazione dei target del PNRR (allegato della Decisione di esecuzione del consiglio dell’Unione europea del 2 maggio 2024) e delle disposizioni oggetto della Guida operativa DNSH predisposta dal MEF-RGS, di recente aggiornata con Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024. In sintesi, il Vademecum contiene:

una sezione introduttiva sul principio DNSH;

sul principio DNSH; un’analisi delle modifiche introdotte per l’Investimento “Fognatura e depurazione” con la riprogrammazione del PNRR relativamente al rispetto del principio DNSH;

introdotte per l’Investimento “Fognatura e depurazione” con la riprogrammazione del PNRR relativamente al rispetto del principio DNSH; la descrizione dei principali adempimenti dei Soggetti attuatori in fase di realizzazione degli interventi e di rendicontazione degli interventi;

dei Soggetti attuatori in fase di realizzazione degli interventi e di rendicontazione degli interventi; l’individuazione degli elementi di controllo contenuti nelle schede tecniche n. 3, 5 e 24 (e relative Check list) della Guida operativa per il rispetto del principio DNSH, associate all’Investimento M2C4 I4.4.

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica