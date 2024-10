In una nota pubblicata sul sito istituzionale del MASE si in forma che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale n. 305 del 3 settembre 2024, che approva il nuovo manuale delle procedure sul rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune o di interesse reciproco (PCI/PMI) che figurano nell’elenco delle infrastrutture transeuropee energetiche dell’Unione, ai sensi del nuovo Regolamento TEN-E.

Fonte: MASE