MASE, Energia: intesa in Conferenza Unificata su FER X e criteri minimi edifici

Con una breve nota pubblicata sul proprio sito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica annuncia che è stata raggiunta ieri in Conferenza Unificata l’intesa su altri due provvedimenti strategici: il decreto FER X, che sostiene con incentivi la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili come il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e l’utilizzo dei gas di depurazione, favorendo la produzione di energia pulita in modo sostenibile ed economicamente efficiente; quindi, il decreto che aggiorna i criteri minimi di prestazione energetica degli edifici, favorendo l’uso delle rinnovabili e l’integrazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Fonte: MASE