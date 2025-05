MASE, è online il portale del Registro nazionale dei produttori (RENAP)

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica comunica che è attivo da ieri il portale del Registro Nazionale dei Produttori. Il RENAP, previsto dal codice ambientale, riunisce i soggetti sottoposti a un regime di responsabilità estesa del produttore (EPR): è strutturato in singoli registri, ciascuno dedicato alle diverse filiere soggette alla responsabilità estesa del produttore.

Il nuovo strumento, sottolinea il MASE in una nota pubblicata sul proprio sito, consentirà la digitalizzazione dei processi di trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti dalla normativa, l’interconnessione con altre banche dati istituzionali e il supporto alle attività di vigilanza e controllo esercitate dal MASE.

Il portale RENAP integra i registri già esistenti, come il “Registro A.E.E.” e il “Registro Pile e Accumulatori”. A questi si aggiunge, il “Registro Pneumatici”, per il quale l’avvio delle iscrizioni è previsto per il 14 maggio 2025, tramite un’apposita comunicazione effettuata sul portale dello stesso registro e sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Le modalità operative per l’iscrizione e la trasmissione delle informazioni al RENAP sono state definite dal Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 144 del 15 aprile 2024.

Vai al portale: https://www.renap.gov.it/it

Fonte: MASE