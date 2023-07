Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si da notizia che, considerato il lungo tempo trascorso dalla disattivazione della piattaforma web denominata “Bonus Idrico”, non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre il 21/07/2023. Così estendendo il termine del 30 giugno per domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici, come previsto dall’iniziativa ‘Bonus idrico’ del Ministero della Transizione Ecologica (DM n. 395 del 27/9/2021).

Fonte: MASE