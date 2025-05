MASE, aree idonee e zone di accelerazione: online nuovi strumenti per lo sviluppo delle rinnovabili

Sono online due nuovi strumenti per la pianificazione delle rinnovabili nel Paese: la Piattaforma delle Aree Idonee e la mappa delle zone di accelerazione, entrambe a disposizione sul portale del Gestore dei Servizi Energetici. Ne da notizia il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale.

La Piattaforma delle Aree Idonee (PAI), in versione pubblica, è il nuovo strumento digitale per sostenere Regioni e Province Autonome nella pianificazione territoriale legata allo sviluppo delle fonti rinnovabili: basata su una prima mappatura del potenziale nazionale, consente di individuare le aree potenzialmente disponibili per l’installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili.

La mappatura è stata elaborata a partire dai dati del Corine Land Cover, il progetto che cura il rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale, e da altre informazioni disponibili al GSE aggiornate al 30 aprile 2025. I contenuti sono in costante aggiornamento per garantire il massimo allineamento con l’evoluzione normativa e territoriale.

Sul portale del GSE è disponibile anche la mappa delle zone di accelerazione per le fonti rinnovabili, che individua aree specificamente individuate per facilitare e velocizzare l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Fonte: MASE