Mantova introduce un innovativo sistema di attraversamento per ciechi e ipovedenti

Il Comune di Mantova, per agevolare i disabili visivi ad attraversare in sicurezza alcuni incroci della città, ha introdotto un innovativo sistema di attraversamento che si basa sulla tecnologia radar.

Si tratta della 2° città italiana, dopo Trieste, a sperimentare questa soluzione composta da una pulsantiera che personalizza il classico bastone-guida per ciechi e da un sistema radiofaro applicato ai pali semaforici.

La persona che soffre di disabilità visiva può azionare l’apposito pulsante per inviare un segnale al radiofaro presente sul palo semaforico: una volta ricevuta la richiesta, il semaforo provvede ad arrestare il traffico e a comunicare, tramite una risposta vocale inviata al radiomicrofono del bastone, il segnale di via libera per l’attraversamento pedonale.

I nuovi bastoni dotati dell’innovativo manico telefonico sono stati donati dal Lions di Mantova mentre il Comune di Mantova ha provveduto a configurare 4 attraversamenti: viale della Repubblica-via Sant’Alessio, viale Risorgimento-via Po, piazzale Gramsci agli incroci con viale Montello e con viale della Repubblica.

Fonte: Comune di Mantova