Mansioni superiori solo temporanee: niente automatica stabilizzazione senza abuso del datore

L’assegnazione a mansioni superiori in sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto non comporta, di per sé, il diritto del dipendente sostituto alla definitiva attribuzione di quelle funzioni. Lo ha ribadito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31120 del 28 novembre 2025, richiamando i principi dell’articolo 2103 del codice civile nella formulazione antecedente alla riforma del 2015.

Secondo la Suprema Corte, il riconoscimento stabile delle mansioni superiori può essere escluso quando l’incarico sia legato a una sostituzione fisiologica e temporanea. Tuttavia, una diversa conclusione può emergere caso per caso, qualora le circostanze evidenzino un uso improprio dell’istituto da parte del datore di lavoro, in particolare quando l’assegnazione si protragga eccessivamente nel tempo incidendo sulla crescita professionale del lavoratore.

La decisione arriva a seguito del giudizio che ha visto coinvolto il procedimento originato dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, poi cassato con rinvio. La Cassazione ha così riaffermato un principio già consolidato: la temporaneità della sostituzione resta la regola, mentre la trasformazione del ruolo in via definitiva richiede la prova di un abuso datoriale concreto e significativo.