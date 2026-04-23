Malversazione, la Cassazione chiarisce il momento consumativo: decisivo il venir meno della possibilità di realizzare il progetto

La Corte di cassazione, Sez. VI penale, con sentenza n. 4199 del 15 dicembre 2025 (depositata il 2 febbraio 2026), ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Corte d’appello di Roma del 20 dicembre 2024, in un caso relativo al delitto di malversazione a danno dello Stato.

I giudici di legittimità hanno ribadito un principio centrale in materia: il reato di cui all’art. 316-bis c.p. si considera consumato nel momento in cui si esaurisce ogni possibilità di realizzare il fine istituzionale per il quale l’erogazione pubblica era stata concessa. Tale valutazione deve essere compiuta tenendo conto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento o dallo specifico accordo contrattuale.

Nel caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto corretta l’assoluzione del legale rappresentante di una società che aveva avviato un progetto finanziato con fondi pubblici, pur in assenza di alcuni obblighi di rendicontazione e della costituzione di un conto dedicato. Una parte delle somme era stata destinata a finalità diverse da quelle previste, ma successivamente era intervenuta la nomina di un amministratore giudiziario, il quale aveva deciso di rinunciare al progetto e al finanziamento, prima della scadenza dei termini.

Secondo la Cassazione, tale successione di eventi escludeva la configurabilità della consumazione del reato nei termini contestati, poiché il venir meno della possibilità di realizzare il progetto finanziato non poteva essere imputato alla condotta originaria dell’imputato nei termini richiesti dalla fattispecie penale.