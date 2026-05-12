Liste elettorali: ammesso il lieve ritardo se i candidati sono presenti in Comune e il ritardo non è imputabile a loro

AGEL 12 Maggio 2026, di Redazione

Il Consiglio di Stato ribadisce che, nel procedimento elettorale, il termine per la presentazione delle liste non ha valore meramente formalistico: il lieve sforamento può essere tollerato quando i presentatori sono già nella sede comunale allo scadere del termine e il ritardo deriva da cause non imputabili, in applicazione del principio di massima partecipazione.

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Con la sentenza n. 03591/2026 (REG. RIC. n. 03664/2026), pubblicata il 7 maggio 2026, la Sezione V del Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sui limiti di rigidità del termine orario per la presentazione delle liste elettorali, riaffermando un principio di equilibrio tra certezza delle regole e tutela della partecipazione democratica.

Il Collegio chiarisce che il termine previsto dalla normativa elettorale non può essere applicato in modo meramente formalistico quando ciò comporti l’esclusione dalla competizione in presenza di un ritardo minimo e non imputabile ai soggetti interessati. In tali casi, infatti, deve prevalere il principio del favor partecipationis, che costituisce espressione diretta del principio democratico.

Secondo il Consiglio di Stato, l’ammissione della lista presuppone la verifica congiunta di tre condizioni: la presenza dei delegati presso la sede comunale entro l’orario di scadenza, la modestia dello scostamento temporale e l’esistenza di circostanze oggettive e non prevedibili che abbiano inciso sul rispetto del termine.

La decisione valorizza inoltre una lettura sostanziale delle operazioni di presentazione, evidenziando come eventuali disfunzioni organizzative o condizioni contingenti della struttura amministrativa non possano ricadere automaticamente sui presentatori, quando questi abbiano comunque dimostrato tempestiva attivazione e presenza nei luoghi deputati al deposito.

Ne deriva il principio per cui, nel procedimento elettorale, la rigidità dei termini deve essere bilanciata con l’esigenza di garantire la più ampia partecipazione possibile alla competizione, purché non siano compromessi la parità delle condizioni tra i concorrenti e la regolarità sostanziale della procedura.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 03591/2026, respinge l’appello e conferma l’orientamento volto a privilegiare una interpretazione non meramente formalistica delle cause di esclusione dalle competizioni elettorali.

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