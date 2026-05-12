Liste elettorali: ammesso il lieve ritardo se i candidati sono presenti in Comune e il ritardo non è imputabile a loro

Il Consiglio di Stato ribadisce che, nel procedimento elettorale, il termine per la presentazione delle liste non ha valore meramente formalistico: il lieve sforamento può essere tollerato quando i presentatori sono già nella sede comunale allo scadere del termine e il ritardo deriva da cause non imputabili, in applicazione del principio di massima partecipazione.