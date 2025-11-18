Lissone promuove i servizi digitali al cittadino, 2 incontri su SPID e CIE

Continua l’attività dell’Amministrazione Comunale sulla promozione dei servizi digitali al cittadino: 2 gli incontri pubblici in calendario dedicati alla conoscenza e all’utilizzo dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il 20 novembre, alle 16.30, presso il Centro di via Lega Lombarda si parlerà di SPID e CIE, come ottenerli e come utilizzarli per l’accesso ai servizi digitali offerti dalle Pubbliche Amministrazioni. L’ appuntamento successivo è previsto il 12 dicembre alle 10:00 presso Palazzo Terragni.

Gli incontri, curati dai dipendenti comunali dei settori Anagrafe e ICT, hanno l’obiettivo di far conoscere e accompagnare i cittadini nell’utilizzo degli strumenti digitali che permettono di accedere ai servizi online.

“Con questa iniziativa, commenta l’assessore con delega alla Digitalizzazione, Alibrandi, l’ Amministrazione comunale conferma l’impegno nel favorire la transizione digitale e la semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Un modo per rendere più accessibili e fruibili i servizi resi dal comune a favore del cittadino”.

Con l’occasione si ricorda che il Comune ha avviato una campagna di comunicazione per informare la cittadinanza che le carte d’identità cartacee cesseranno di avere validità dal 3 agosto 2026 e per questo il 22 novembre p.v. si terrà un’apertura straordinaria dedicata al rilascio dei nuovi documenti.

L’iniziativa è riservata a chi possiede una carta d’identità cartacea con scadenza successiva al 3 agosto 2026. Per prenotare è necessario telefonare al n. 039.7397247 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 10.00.

Fonte: comune di Lissone