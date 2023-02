Legambiente, gli appuntamenti della Giornata mondiale delle zone umide 2023

Evento di punta è il Convegno “Dai Contratti di Fiume al Parco nazionale del Fiume Ofanto”, il 4 febbraio a Barletta (BT) nel Parco regionale dell’Ofanto: un percorso per valorizzare strumenti come i Contratti di Fiume e le aree protette regionali e coinvolgere cittadini, imprese e istituzioni con l’obiettivo di istituire il Parco nazionale del Fiume Ofanto.

Il 2 febbraio, a Policoro (MT), l’escursione “Le antiche acque di Heraclea”, visita con soste per raccontare le acque ai tempi dell’antica Grecia (Siris-Heraclea); escursione alla scoperta del Lago Fusaro, il 4 febbraio, a Fusaro-Pozzuoli (NA), occasione per grandi e piccini per scoprire di più sull’avifauna, le specie vegetali e la storia naturalistica del bacino lacustre. Visita alla foresta allagata di Punte Alberete nel Parco Delta del Po (RA), il 5 febbraio, per sensibilizzare la conoscenza degli ultimi esempi di palude di acqua dolce all’interno dell’oasi naturalistica. Ancora, il 5 febbraio, escursione naturalistica al Lago di Doberdò, a Doberdò del Lago (GO), accompagnati da esperti sull’idrologia dei laghi carsici dell’Isontino, occasione per affrontare le criticità legate alla gestione della Riserva naturale regionale “Laghi di Doberdò e Pietrarossa”.

L’11 febbraio, a Latina, l’escursione con birdwatching “Scopriamo le zone umide del Parco nazionale del Circeo”, alla scoperta degli ambienti umidi dell’area protetta e della loro ricchissima avifauna, accompagnati dall’ornitologo Larus Nick Henson.

Escursione sulle ciaspole lungo il sentiero del Lago di Ariamacina, a Casale del Manco (CS), il 5 febbraio nel Parco della Sila, all’interno di un’area naturalista, quella del Lago di Ariamacina, sito per la tutela del tritone crestato e l’avifauna migratoria. A Bizzozzero (VA), il 4 febbraio, in programma “Uno stagno da scoprire!”, escursione storico-naturalistica fino allo stagno di Gurone, con visita guidata alla zona umida. A San Benedetto del Tronto (AP), il 5 febbraio, “Vitalizzare e valorizzare la Riserva della Sentina”, escursione guidata con possibilità di birdwatching presso i laghetti della riserva. A Sant’Albano Stura (CN), il 4 febbraio visita guidata all’Oasi La Madonnina con osservazioni di avifauna. A Torrevecchia-Terralba (OR), il 4 e 5 febbraio, passeggiata alla scoperta di “Torrevecchia e le sue zone umide”, vecchia torre spagnola, terrazza sulle zone umide della Valle di Marceddì. Passeggiata lungo le rive dell’Imera, il 5 febbraio a Capodarso (EN), alla scoperta delle aree ripariali del Fiume Imera Meridionale, dalle Gole di Capodarso sino all’area delle ex miniere solfifere di Giumentaro e Giumentarello. Nell’Oasi Massaciuccoli-Massarosa (LU), il 5 febbraio, “Tempo di agire – In canoa nell’Oasi di Massaciuccoli”, escursione in canoa sul Lago e attività di volontariato a favore dell’Oasi Lipu che gestisce la Riserva Naturale del Chiarone. Infine il 4 febbraio a Treviso, alla scoperta delle zone umide del fiume Botteniga, fiume di risorgiva che offre importanti servizi ecosistemici fondamentali per la città.

Fonte: Legambiente