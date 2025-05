Le Bandiere blu in Italia salgono a 246, le spiagge top a 487

Cresce fra i Comuni in Italia la voglia di sostenibilità ambientale e la corsa ad accaparrarsi il sigillo di qualità, ovvero la Bandiera blu della Fee (Foundation for Environmental Education). La 39° edizione vede i vessilli aumentati di 10, raggiungendo la quota di 246 e fra le regioni svetta la Liguria.

Sono 487 le spiagge con mare eccellente nei controlli degli ultimi 4 anni, l’11,5% dei lidi premiati a livello mondiale, con efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti; 84 gli approdi turistici (81 nel 2024) e 22 i laghi (23) su cui sventola la bandiera blu.

In totale 15 nuove entrate e 5 comuni non riconfermati: la Liguria perde una bandiera e ottiene 33 località; la Puglia sale a 27 riconoscimenti con 3 nuovi ingressi; con 23 bandiere blu c’è la Calabria che conquista il fregio per 3 nuove località costiere.

Fonte: ANSA