La mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio dell’ente in dissesto da parte del consiglio comunale rende legittimo il suo scioglimento

E’ quanto si apprende dalla nota del Dipartimento degli affari Interni e Territoriali a margine della pronuncia della Consulta, ovvero che con la sentenza n.91 dell’1.7.2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania sulla inevitabilità dello scioglimento del consiglio comunale nei casi in cui non abbia approvato nei termini l’ipotesi di bilancio in riequilibrio, ai sensi dell’art. 262, comma 1, del TUOEL.

Fonte: DAIT