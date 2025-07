La falsa attestazione di utilizzo del veicolo per finalità istituzionali, integra il delitto di falso ideologico

La Corte di Cassazione Sez. 5 penale, con la sentenza n. 11928 (dep. 25/03/2025) ha affermato che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, nell’ordine di servizio e di uscita di una vettura in uso alla sezione di polizia giudiziaria, attesta falsamente l’uso del mezzo per finalità istituzionali in luogo di quelle private.



Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione