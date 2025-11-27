Italia, popolazione ancora in calo: persi 9mila residenti nei primi otto mesi del 2025

Nei primi otto mesi del 2025 la popolazione residente in Italia scende a 58.925.596 persone, con una diminuzione di circa 9mila unità rispetto a inizio anno. Lo evidenziano i dati provvisori del bilancio demografico mensile diffusi dall’Istat, che confermano la tendenza alla contrazione demografica.

Le nascite registrate da gennaio ad agosto sono 230mila, in netto calo rispetto allo stesso periodo del 2024 (-5,4%), mentre i decessi sfiorano quota 431mila, con una variazione minima (-0,2%). Sul fronte delle migrazioni si osserva una leggera riduzione delle iscrizioni dall’estero, pari a 283mila (-0,5%), e un marcato calo delle cancellazioni per l’estero, scese a 91mila (-33,9%). In crescita invece i trasferimenti interni tra Comuni, che hanno coinvolto 956mila cittadini (+2,7%).

Il bilancio demografico mensile si basa sulle informazioni trasmesse dai Comuni tramite l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e fornisce un quadro tempestivo dei movimenti anagrafici: nascite, decessi, migrazioni interne ed estere. I dati sono soggetti a consolidamento nei mesi successivi per includere eventuali aggiornamenti e controlli di qualità, in particolare per le iscrizioni e cancellazioni per altri motivi che non incidono sul calcolo provvisorio della popolazione finale.

Le informazioni complete sono disponibili su IstatData, sul sito tematico Demo e nel Bollettino mensile di statistica.