Italia, la popolazione cala: 7mila residenti in meno in sette mesi. Istat: crolla la natalità (-6,2%)

Anagrafe 6 Ottobre 2025, di Redazione

I dati provvisori ISTAT del Bilancio Demografico mensile (gennaio-luglio 2025) confermano la crisi della popolazione italiana, scesa a 58,9 milioni di residenti. Il saldo naturale è pesantemente negativo: le nascite crollano del 6,2% rispetto al 2024, raggiungendo solo quota 198mila

L’Italia continua a perdere abitanti. Secondo i primi dati provvisori diffusi da ISTAT nel suo Bilancio demografico mensile gennaio-luglio 2025, la popolazione residente al 31 luglio 2025 si attesta a 58.927.633 unità.

Nei primi sette mesi dell’anno si registra una diminuzione complessiva di circa 7mila persone, pari a un calo di 0,1 per mille abitanti rispetto all’inizio del 2025, confermando il trend negativo che caratterizza il Paese da anni.

Il tracollo delle nascite e l’aumento dei decessi

A determinare il saldo negativo è primariamente la dinamica naturale.

  • Natalità in crisi: Le nascite continuano la loro discesa inarrestabile. Nei primi sette mesi dell’anno sono state registrate appena 198mila unità, segnando un calo sensibile del 6,2% rispetto allo stesso periodo del 2024.
  • Decessi in aumento: Parallelamente, i decessi sono stati 379mila, con un lieve incremento dello 0,9% su gennaio-luglio 2024, in linea con l’andamento del periodo.

Forte calo di chi lascia il Paese

Interessanti i dati sui movimenti migratori. Se da un lato le iscrizioni dall’estero (i nuovi arrivi) sono state 253mila, rimanendo pressoché stabili con una lievissima flessione dello 0,4% sul 2024, dall’altro si osserva un dato molto rilevante sulle uscite.

Le cancellazioni per l’estero (le persone che lasciano ufficialmente l’Italia) sono diminuite in modo consistente, toccando quota 79mila con un calo netto del 37,2% rispetto al 2024. Un segnale di un minore deflusso di residenti verso l’estero.

Infine, l’Istat rileva una maggiore mobilità interna: i trasferimenti di residenza tra Comuni hanno coinvolto 853mila cittadini, con un aumento del 2,8% rispetto ai primi sette mesi dell’anno precedente.

Fonte: ISTAT

