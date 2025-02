Istat, disponibile il nuovo ‘Atlante Statistico del Territorio’

L’Istat rende disponibile – ne da notizia una nota pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica – agli utenti il nuovo Atlante Statistico del Territorio (ASTer). La tecnologia, basata su protocollo SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange, Eurostat), permette la visualizzazione dei contenuti e la diffusione degli stessi secondo standard europei. È, inoltre, in linea con il datawarehouse dell’Istat (IstatData). L’adozione di tecnologie condivise, le analogie nella modalità di navigazione e l’allineamento tempestivo dei dati, agevolano l’esperienza di esplorazione e utilizzo degli applicativi da parte dell’utente.

L’ampio panorama di variabili disponibili con dettaglio territoriale, prodotte sia dall’Istat sia da altri Enti, è articolato in aree e sotto-aree tematiche che guidano l’utente nella loro consultazione ed è arricchito da una raccolta di metadati per una loro corretta lettura ed interpretazione. La consultazione è di tipo coordinato in modalità tabellare, grafica e cartografica. I dati, i grafici e le cartografie possono essere esportati in formato standard e aperto secondo le varie modalità di visualizzazione.

All’interno dell’ASTer l’utente può navigare anche l’Atlante Statistico dei Comuni e l’Atlante Statistico Territoriale delle Infrastrutture, nonché il nuovo Atlante dei Musei e delle Biblioteche. I dati possono essere consultati secondo varie geografie territoriali: Amministrative; per Caratteristiche del territorio; Statistiche e Funzionali; Aree di policy; dati puntuali.

L’Atlante Statistico del Territorio è uno dei prodotti previsti dalla Convenzione stipulata tra l’Istat e l’Autorità di Gestione del PON “Governance e Capacità istituzionale 2014-2020”, relativa all’attuazione del Progetto Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020 , conclusosi nel 2023.

Sono previsti frequenti rilasci per aggiornamenti e integrazioni, nonché per la creazione di nuovi Atlanti derivati. Le News verranno tempestivamente pubblicate nella home page di ASTer.

Scarica qui la guida essenziale alla navigazione dell’Atlante

Fonte: ISTAT