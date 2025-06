ISTAT: ‘A misura di Comune’

Viene pubblicato l’aggiornamento di una selezione di indicatori comunali, provinciali e regionali, del sistema informativo A misura di comune, sistema multi-fonte, nel quale vengono valorizzate fonti di carattere sperimentale accanto ad altre consolidate.

L’obiettivo del sistema è di fornire un quadro informativo di indicatori disponibili a livello comunale, utili per i compiti di pianificazione, programmazione e gestione degli Enti Locali. In questa ottica, è importante rendere disponibili dati che fotografano le caratteristiche strutturali dei territori in termini demo-sociali, ambientali ed economici, insieme a misure che riflettono i livelli conseguiti in termini di benessere delle comunità locali.

La realizzazione del sistema è stata promossa nell’ambito del Protocollo d’intesa tra Istat, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e Unione delle Province italiane (UPI), che ha previsto, tra l’altro, “lo sviluppo di basi di dati e di sistemi informativi integrati e tra loro armonizzati, di elevato dettaglio territoriale”.

Un contributo significativo riguarda l’utilizzo degli Open Data resi disponibili da altri enti del Sistan, come il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l’ACI – Pubblico Registro Automobilistico.

Tra le fonti Istat utilizzate si segnalano quelle del progetto ARCH.I.M.E.DE, sulla cui base sono stati calcolati indicatori a livello comunale, sia relativi a importanti aspetti strutturali, sia attinenti a fenomeni osservati nell’ambito della misurazione del Benessere Equo e Sostenibile. Gli indicatori calcolati e diffusi in questo sistema informativo per la fonte Istat relativa al progetto ARCH.I.M.E.DE sono rappresentati esclusivamente dai comuni con più di 5.000 abitanti.

Gli indicatori sono presentati in serie storica a partire dal 2014; la base dati verrà aggiornata periodicamente. La configurazione territoriale e amministrativa utilizzata, relativa ai comuni e alle unità territoriali sovracomunali, fa riferimento alla data del 31 dicembre 2022.

Il Quadro di sintesi – DUP riporta un format utile per i Comuni per la predisposizione del Documento Unico di Programmazione a partire dagli indicatori di “A misura di Comune”. Per la prima volta, gli indicatori disponibili in modo esaustivo per comune, provincia e regione, sono rappresentati con dashboard, lo strumento che consente una visione capillare del fenomeno attraverso grafici interattivi. In allegato:

Indicatori in serie storica del sistema informativo A misura di comune aggiornati al 31 dicembre 2022

Indice delle tavole statistiche (pdf) | Nota metodologica (pdf) | Quadro di sintesi – DUP (pdf) | Dashboard

Popolazione

1a – Popolazione valori assoluti (xlsx, 3 MB)

1b – Popolazione distribuzione per età – 2014-2017 (xlsx, 5 MB)

1b – Popolazione distribuzione per età – 2018-2023 (xlsx, 6 MB)

1c – Popolazione indicatori demografici (xlsx, 4 MB)

1d – Popolazione indicatori struttura (xlsx, 4 MB)

1e – Popolazione età media (xlsx, 3 MB)

Famiglie

2 – Famiglie (xlsx, 6 MB)

Istruzione

3 – Istruzione (xlsx, 4 MB)

Lavoro

4 – Lavoro (xlsx, 4 MB)

Benessere economico

5 – Benessere economico (xlsx, 4 MB)

Politica e istituzioni

6 – Politica e istituzioni (xlsx, 3 MB)

Cultura

7 – Cultura (xlsx, 2 MB)

Tematiche di genere

8a – Tematiche di genere istruzione (xlsx, 3 MB)

8b – Tematiche di genere lavoro (xlsx, 2 MB)

8c – Tematiche di genere indicatori demografici e spese sociali (xlsx, 0.8 MB)

8d – Tematiche di genere addetti (xlsx, 4.2 MB)

8e – Tematiche di genere addetti per regime orario (xlsx, 3.9 MB)

8f – Tematiche di genere addetti per tipologia di contratto (xlsx, 4 MB)

Spese sociali

9a – Spese sociali per tipologia di utenza (xlsx, 6 MB)

9b – Spese sociali per abitante (xlsx, 1 MB)

Territorio e ambiente

10 – Territorio e ambiente (xlsx, 5 MB)

Economia insediata

11a – Economia insediata rapporti caratteristici (xlsx, 3 MB)

11b – Economia insediata quozienti localizzazione (xlsx, 6.7 MB)

11c – Economia insediata UL per attività (xlsx, 6 MB)

11d – Economia insediata addetti per attività (xlsx, 7 MB)

11e – Economia insediata istituzioni non profit (xlsx, 0.8 MB)

Ricerca e innovazione

12 – Ricerca e innovazione (xlsx, 1 MB)

Infrastrutture e mobilità

13a – Infrastrutture e mobilità incidenti stradali (xlsx, 3 MB)

13b – Infrastrutture e mobilità per tipologia di servizi (xlsx, 1 MB)

13c – Infrastrutture e mobilità per tassi di motorizzazione e proventi dalle sanzioni(xlsx, 3 MB)

Fonte: ISTAT