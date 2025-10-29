ISPRA-SNPA: Italia al top nell’Economia Circolare, ma in crisi su clima e biodiversità

L’Italia si posiziona come leader europeo dell’economia circolare, ma è in affanno sul fronte della tutela della biodiversità e dell’impatto dei cambiamenti climatici. Questo il quadro a luci e ombre emerso a Roma, alla Camera dei Deputati, durante la presentazione dei Rapporti di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente).

L’iniziativa ha offerto una panoramica a 3 livelli, europeo, nazionale e regionale, sui principali trend ambientali, basata sui dati ufficiali dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA).

A livello continentale, l’Europa si conferma un punto di riferimento globale:

Ha ridotto le emissioni di gas serra e l’uso di combustibili fossili.

Ha raddoppiato la quota di energie rinnovabili dal 2005.

Tuttavia emergono 2 criticità: la biodiversità è in crisi in tutti gli ecosistemi (terrestri, marini e di acqua dolce) a causa di modelli di consumo insostenibili, e l’Europa è il continente che si riscalda più rapidamente nell’intero pianeta.

L’Italia si inserisce in questo contesto con risultati contrastanti, virtuosa sul riciclo, fragile sul clima. Il dato 2023 evidenzia i punti di forza:

Economia Circolare 21% (Tasso di utilizzo circolare) Quasi il doppio della media UE (11,8%), posizionando l’Italia al secondo posto. Emissioni -26% (rispetto al 1990) Significativa riduzione dei gas serra. Rinnovabili In crescita Superato il traguardo 2020, si punta al 39% entro il 2030.

Nonostante questi successi, le sfide aperte restano urgenti:

Clima: il 2024 è stato l’anno più caldo dal 1961. L’Italia registra perdite economiche pro capite per eventi estremi che sono quintuplicate in 7 anni, ponendosi sopra la media UE.

L’Italia registra perdite economiche pro capite per eventi estremi che sono quintuplicate in 7 anni, ponendosi sopra la media UE. Biodiversità: solo l’8% degli habitat naturali è in stato favorevole di conservazione. Il 28% delle specie di vertebrati e il 24% delle piante vascolari è a rischio di estinzione.

solo l’8% degli habitat naturali è in stato favorevole di conservazione. Il e il 24% delle piante vascolari è a rischio di estinzione. Consumo del Suolo: Nel 2024 sono stati persi 7.850 ettari, pari a 21,5 ettari al giorno, una criticità costante.

L’analisi a livello regionale conferma un Paese in movimento, ma con alcune discrepanze:

Raccolta Differenziata: Veneto (78%), Emilia-Romagna (77%) e Sardegna (76%) hanno le performance migliori.

Veneto (78%), Emilia-Romagna (77%) e Sardegna (76%) hanno le performance migliori. Energia Rinnovabile: Valle d’Aosta, Trentino e Basilicata spiccano per l’alto consumo da fonti pulite.

Valle d’Aosta, Trentino e Basilicata spiccano per l’alto consumo da fonti pulite. Adattamento Climatico: solo 7 regioni hanno approvato formalmente una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, anche se tutte hanno inserito il tema tra le priorità.

ISPRA e SNPA sottolineano che la visione multilivello dei 3 Rapporti è cruciale per una rete istituzionale efficace, fondata su conoscenze condivise per misurare l’efficacia delle politiche pubbliche.

Fonte: ISPRA