ISPRA: online la Cartografia Geologica d’Italia a scala 1:100.000

La raccolta, che include sia le prime che le seconde edizioni dei fogli geologici, è accessibile attraverso il catalogo OPAC della Biblioteca ISPRA

L’intera raccolta della Cartografia geologica in scala 1:100.000 è disponibile per il download ad alta risoluzione. La raccolta, che include sia le prime che le seconde edizioni dei fogli geologici, è accessibile attraverso il catalogo OPAC della Biblioteca ISPRA

Gli utenti possono navigare nel catalogo OPAC per cercare e scaricare i singoli fogli in formato raster. Laddove disponibili, è possibile effettuare il download  anche delle relative Note illustrative.

Questa iniziativa rende un patrimonio scientifico di grande valore accessibile a ricercatori professionisti, contribuendo alla diffusione della conoscenza geologica del territorio italiano e alla valorizzazione del patrimonio cartografico geologico della Biblioteca ISPRA.

Fonte: ISPRA

