ISPRA: online il nuovo sito Copernicus-Italia.it

È online il nuovo portale www.copernicus-italia.it dedicato alle attività nazionali nell’ambito degli sviluppi del Programma europeo Copernicus per l’osservazione della Terra, che fornisce un accesso completo, libero e aperto ai dati e alle informazioni derivanti dall’integrazione dei dati satellitari con i dati in situ e i modelli previsionali.

Il portale Copernicus Italia offre informazioni aggiornate per istituzioni, enti di ricerca, imprese e cittadini interessati all’osservazione della Terra dallo Spazio. Le diverse sezioni consentono di avere una panoramica sulla governance e la catena del valore generata a livello nazionale dai servizi Copernicus, di accedere ad approfondimenti sulle attività dei tavoli tematici nazionali e di essere aggiornati su attività ed eventi dedicati alla comunità scientifica e commerciale.

Il portale è espressione del Forum Nazionale degli Utenti Copernicus, strumento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per coordinare le esigenze degli utenti al fine di favorire l’uso dei dati, dei prodotti e delle informazioni di osservazione della Terra, definire le priorità di sviluppo dei servizi di monitoraggio nazionali e per incidere sull’evoluzione di Copernicus. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale supporta gli sviluppi del Forum e la gestione dei suoi diversi canali di comunicazione.

Attraverso il nuovo portale, il Forum si pone l’obiettivo di diffondere l’uso dei dati e prodotti di osservazione della Terra creando un punto di riferimento e di scambio con tutto il mondo degli utenti nazionali. Oltre al sito www.copernicus-italia.it è attiva anche la pagina linkedIn https://www.linkedin.com/company/copernicusitalia/

Fonte: ISPRA