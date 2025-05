Invalidità derivata ed effetto caducante

Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza del 7 maggio 2025, n. 3872 ha affermato, in senso conforme a due recenti pronunce in merito, che ricorre l’invalidità caducante allorché due provvedimenti appartengano alla medesima sequenza procedimentale (intesa anche come collegamento procedimentale) e siano avvinti da un nesso di presupposizione-consequenzialità, in virtù del quale il primo provvedimento costituisce il presupposto unico e imprescindibile del secondo, senza che quest’ultimo sia soggetto ad alcuna altra valutazione da parte dell’amministrazione competente. È irrilevante che i due atti siano stati adottati da autorità diverse; né costituisce elemento impeditivo l’anomala inversione cronologica tra atto presupposto e atto consequenziale.

Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2869; sez. III, 10 luglio 2024, n. 6192.

