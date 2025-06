Intesa tra Governo, regioni ed enti locali sulla nuova modulistica standardizzata approvata dal tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione

Pubblicata in GU Serie Generale n. 137 del 16 giugno 2025 l’Intesa del 4 aprile 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata recante l'” Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente la nuova modulistica standardizzata, approvata dal tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione“.

Il Provvedimento, considerato che nella seduta del 4 aprile 2024 di questa Conferenza:



le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa, con le osservazioni contenute nel documento consegnato in seduta che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante; l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’intesa, sollecitando i lavori dei tavoli tecnici dell’Agenda per la semplificazione per definire la modulistica standardizzata; l’UPI ha espresso avviso favorevole all’intesa; Acquisito l’assenso del Governo;



sancisce l’intesa (in allegato al provvedimento nel dettaglio) nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente la nuova modulistica standardizzata , approvata dal tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale pubblicato il Provvedimento del 28 novembre 2024 recante l'”Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la nuova modulistica standardizzata: definizione tracciati dati, dell’Agenda per la semplificazione”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale