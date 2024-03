Interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali

In GU Serie Generale n. 54 del 4 marzo 2024 il Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica da notizia che è stato adottato dal direttore generale Incentivi energia il decreto n. 30 del 22 febbraio 2024 che prevede, per i progetti finanziati con l’avviso pubblico del 4 ottobre 2022 n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2022 denominato «C.S.E. 2022 – Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica», il differimento al 15 aprile 2024 entro le ore 17,00 del termine per adempiere agli obblighi rendicontativi di cui all’art. 9.3 punto (ii) dell’avviso stesso.



Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto direttoriale è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica: https://www.mase.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-soste nibilita-e-l-efficienza-energetica .

Fonte: Gazzetta ufficiale