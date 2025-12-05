Il governo approva le modifiche al regolamento anagrafico per il censimento permanente

Anagrafe 5 Dicembre 2025, di Redazione

Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera, in esame preliminare, a un decreto che adegua le norme al passaggio dal censimento decennale a quello annuale e alla digitalizzazione dei servizi anagrafici

Il Consiglio dei Ministri, presieduto da Giorgia Meloni, ha approvato in esame preliminare un regolamento che aggiorna il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, sul regolamento anagrafico della popolazione residente. L’intervento normativo punta a rendere operativo il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e a favorire la digitalizzazione dei servizi anagrafici.

Tra le principali novità, il provvedimento prevede la gestione dell’irreperibilità rilevata dal censimento, la razionalizzazione delle dichiarazioni anagrafiche, il supporto agli accertamenti, l’iscrizione dei detenuti e degli internati stranieri privi di permesso di soggiorno, l’aggiornamento delle basi territoriali e dei piani topografici, e nuove istruzioni ISTAT per la codifica delle unità ecografiche. Le modifiche assicurano inoltre l’integrazione con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e con le funzioni dell’Istat.

Il passaggio dal censimento tradizionale, svolto ogni dieci anni, al sistema permanente con cadenza annuale richiede un adeguamento delle procedure e delle norme, così da garantire maggiore efficienza e qualità dei dati raccolti.

Fonte: Ufficio Stampa del Consiglio dei Ministri

